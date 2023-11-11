«بيطري كفر الشيخ» تنظم ندوات للتوعية بمرض السعار وأعراضه وطرق انتقاله

نظمت إدارة الإرشاد البيطري بمديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، عددًا من الندوات الإرشادية عن مرض السعار بعدد من مدارس كفر الشيخ، في إطار توعية الطلاب بهذا المرض الذي ينتقل عن طريق الحيوانات المصابة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

التعريف بمرض السعار وأعراضه وطرق انتقاله

وجرى خلال الندوات الإرشادية التعريف بمرض السعار وأعراضه وطرق انتقاله وكيفية الوقاية منه، والتصرف في حال العقر من الحيوان المريض، وتم توعية طلاب المدارس في إطار من المناقشة والعرض بالشرائح لتثبيت المعلومات وإيصالها بطريقة سهلة عند الأطفال بالصور مع الشرح، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، الدكتورة إيناس العبد، مدير إدارة الإرشاد البيطري بالمديرية.

وأكد الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، أنّ الندوات الإرشادية جاءت في إطار حرص المديرية على المساهمة الفعالة في تحقيق رؤية مصر في التنمية المُستدامة في مختلف الجوانب ومن بينها النهوض بالجانب الصحي والخدمات الطبية بهدف ضمان تعزيز الصحة العامة للمواطنين، ومكافحة الأمراض والقضاء عليها.

ما هو مرض السعار؟

ووفقاً لما ذكرته الدكتورة محاسن العشري، طبيبة بيطرية، لـ«الوطن»، فإنّ مرض السعار أو ما يُسمى مرض داء الكلب، يُعد أحد الأمراض الخطيرة، وهو مرض فيروسي يُصيب الحيوانات الثديية مثل الكلاب والقطط والحصان والحمار وغيرها، وينتقل المرض للإنسان عن طريق لعاب الحيوانات المصابة التي تعقر أو تخدش الإنسان، وغالباً ما تظهر أعراض المرض في صورة أعراض عصبية مثل أرق وهياج وإفراز زائد للعاب الخوف من الماء والهواء.