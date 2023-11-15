«بيطري كفر الشيخ» ينظم دورة تدريبية عن إدارة المزارع

نظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ دورة تدريبية عن إدارة المزارع، بالتعاون بين معهد بحوث الصحة الحيوانية، وذلك بمقر المعهد تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، واللواء المحافظ جمال نور الدين.

تنظيم دورة تدريبية عن إدارة المزارع

جاء ذلك برعاية الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، والدكتور محمد الجوهري، مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية بكفر الشيخ، وبحضور الدكتور عاطف سالم، أستاذ أمراض الدواجن بالمعهد، والدكتور شعبان مغنم، مدير عام المجازر والصحة العامة بمديرية الطب البيطري.

وأكد «بشار» أنّه جرى تنظيم دورة تدريبية عن إدارة المزارع، بالتعاون مع معهد بحوث الصحة الحيوانية، وذلك استمراراً لدور المعهد في رفع كفاءة وتطوير مهارات الطبيب البيطري، وتأهيله لسوق العمل المحلي والدولي.

«بشار»: المديرية حريصة على تنظيم الدورات التدريبية

وأوضح «بشار»، أنّ المديرية حريصة بشكل دائم علي تنظيم الدورات التدريبية والتي تتناول موضوعات هامة تخص الطبيب البيطري، مشيراً إلى أنّه سبق وأنّ تم في شهر أكتوبر الماضي تنظيم ندوة وورشة عمل لرفع كفاءة الأطباء عن التلقيح الاصطناعي، وحاضر بها الدكتور عبد المنعم منتصر محمود، أستاذ ورئيس قسم التوليد والتناسل والتلقيح الاصطناعى بكلية الطب البيطرى جامعة المنصورة.