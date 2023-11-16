«بيطري كفر الشيخ»: سحب عينات من 22 منطقة للحد من أمراض الطيور المهاجرة

كشف الدكتور محمد بشار، وكيل وزارة الطب البيطري في كفر الشيخ، أنّ لجان مكافحة وتحصين الأمراض المعدية للطيور، التي من بينها مرض إنفلونزا الطيور، سحبت عينات من الطيور في 22 قرية مجاورة لبحيرة البرلس، وذلك للحد من أي أمراض معدية الطيور المهاجرة.

الطيور المهاجرة ببحيرة البرلس

وأوضح الدكتور «بشار»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ نحو 44 عائلة وزية، وعددًا من الطيور المهاجرة المتنوعة، تهاجر من شرق أوروبا مع بداية فصل الشتاء إلى بحيرة البرلس، لذلك، يجب اتخاذ التدابير اللازمة للحد من انتشار أي أمراض معدية تصيب الطيور، التي قد تنتشر في البيئة المحيطة لبحيرة البرلس.

حملات مستمرة لتحصين الطيور

وأضاف أنّ مديرية الطب البيطري، تنظم دائمًا، العديد من الحملات البيطرية لتحصين الطيور ضد أي أمراض معدية، وذلك للحفاظ عليها من أي ضرر، وزيادة أعدادها بما يعود بالنفع علي المربين.