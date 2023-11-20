رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مصر تستقبل 26 طفلا من الأطفال الفلسطينيين الخدج ونقلهم للمستشفيات

كتب:

منتصر سليمان
01:45 م | الإثنين 20 نوفمبر 2023
معبر رفح

معبر رفح

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، نبأ عاجل، يفيد بأن مصر استقبلت 26 طفلا من الأطفال الفلسطينيين الخدج ونقلهم للمستشفيات.

 

اقرأ المزيد:

«القاهرة الإخبارية»: معبر رفح استقبل 29 طفلا فلسطينيا من الخدج

وصول الأطفال الخدج من غزة إلى مصر عبر معبر رفح

اصطفاف 80 سيارة إسعاف أمام معبر رفح استعدادا لنقل مصابي غزة إلى مصر

«القاهرة الإخبارية»: عبور شاحنتي وقود من معبر رفح إلى قطاع غزة

وزير الصحة يصل مطار العريش لاستقبال الأطفال الخدج الفلسطينيين في معبر رفح
بقلم منتصر سليمان