مصر تستقبل 26 طفلا من الأطفال الفلسطينيين الخدج ونقلهم للمستشفيات كتب: منتصر سليمان 01:45 م | الإثنين 20 نوفمبر 2023 معبر رفح أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، نبأ عاجل، يفيد بأن مصر استقبلت 26 طفلا من الأطفال الفلسطينيين الخدج ونقلهم للمستشفيات. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: معبر رفح استقبل 29 طفلا فلسطينيا من الخدج وصول الأطفال الخدج من غزة إلى مصر عبر معبر رفح اصطفاف 80 سيارة إسعاف أمام معبر رفح استعدادا لنقل مصابي غزة إلى مصر «القاهرة الإخبارية»: عبور شاحنتي وقود من معبر رفح إلى قطاع غزة وزير الصحة يصل مطار العريش لاستقبال الأطفال الخدج الفلسطينيين في معبر رفح معبر رفح غزة حصار غزة اطفال غزة بقلم منتصر سليمان