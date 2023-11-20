تقرير حكومي: حققنا اكتفاء ذاتيًا من الدواجن لأول مرة منذ 2006

كشف تقرير حكومي عن حجم مشروعات الإنتاج الداجني التي تنفيذها خلال العشر أعوام الماضية حيث بلغت استثمارات الثروة الداجنة حوالي 100 مليار جنيه نتج ما يقرب 1.4 مليار طائر سنويًا و14 مليار بيضة حيث تم تحقيق الأكتفاء الذاتي لأول مرة منذ عام 2006 عقب أزمة أنفونزا الطيور الشهيرة، كما تم تحقيق فائض للتصدير.

الدولة نجحت في إصدار قرار المنظمة العالمية للصحة لعدد 30 منشأة

أكد التقرير الحكومي الصادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن الدولة نجحت في إصدار قرار المنظمة العالمية للصحة لعدد 30 منشأة في مجال الإنتاج الداجني والأنشطة المرتبطة بها بوصفها منشآت خالية من أنفلونزا الطيور مما ساهم في فتح أسواق جديدة للتصدير وتوفير الدعم اللوجستي والفني والمالي لصغار مربى الدواجن ورفع كفاءة مزارعهم وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى النظام المغلق كما تم تخصيص 9 مناطق في 4 محافظات بإجمالي مساحة 19 ألف فدان للأستثمار الداجني.

تحسين سلالات قطعان الأبقار والجاموس المحلية

وفيما يتعلق بالثروة الحيوانية، أوضح التقرير أن الهدف الرئيس للدولة خلال السنوات الأخيرة هو تحسين سلالات قطعان الأبقار والجاموس المحلية، وتمصير السلالات المتخصصة في إنتاج الألبان واللحوم ذات الإنتاجية العالية والمتأقلمة مع الظروف المصرية، مع زيادة الإنتاجية من الألبان واللحوم لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل فجوات الاستيراد وتدعيم ورفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين.

قاعدة بيانات مدققة بإجراء حصر شامل للثروة الحيوانية بمصر

وأنه في سبيل ذلك أعدت وزارة الزراعة قاعدة بيانات مدققة بإجراء حصر شامل للثروة الحيوانية بمصر، وتحسين السلالات المحلية من خلال وضع خطة استهدفت رفع مستوى إنتاجية الرؤوس المحلية من اللحوم والألبان واستيراد سلالات عالية الإنتاجية، وتشجيع صغار المزارعين على إحلال سلالات الأبقار عالية الإنتاجية من الألبان واللحوم محل السلالات المحلية من خلال توفير سلالات محسنة بإجراءات تمويلية ميسرة.

ضخ تمويلات للمشروع القومي لإحياء البتلو

تابعت أنه كذلك تم ضخ تمويلات للمشروع القومي لإحياء البتلو - بهدف تقليل حجم الاستيراد وتوفير الاستهلاك المحلي من اللحوم الحمراء - تقدر بحوالي 7.6 مليارات جنيه حتى عام 2022 يستفيد منها 41 ألف شخص بإجمالي 461 ألف رأس ماشية، وفي مجال التحسين الوراثي للإنتاج الحيواني، فقد تم تحسين السلالات في أكثر من مليون رأس ماشية، وأنشئت (600) نقطة تلقيح اصطناعي بالوحدات البيطرية وتجهيزها بالأجهزة المطلوبة لتنفيذ إجراءات التلقيح الاصطناعي.