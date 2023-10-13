220 مليون جنيه لتمويل 305 مستفيدين من صغار المربين بمشروع البتلو

قال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن مجلس إدارة المشروع القومي للبتلو برئاسة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وافق على اعتماد 219 مليونا و600 ألف جنيه، لـ305 مستفيدين من صغار المربين وشباب الخريجين، بإجمالي عدد رؤوس ماشية (4880) رأسا، في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير الريف المصري ورفع مستوى صغار المزارعين والمربين.

8 مليارات و263 مليون جنيه تمويلا لمشروع البتلو

أضاف «الصياد» في بيان، أن إجمالي ما جرى تمويله للمشروع حتى الآن، تجاوز 8 مليارات و263 مليون جنيه، لأكثر من 43 ألف مستفيد، لتربية وتسمين ما يزيد عن 498 ألف رأس ماشية، سواء كانت عجول لإنتاج اللحوم أو عجول عالية الإنتاجية لإدرار الألبان، لتوفير المزيد من اللحوم والألبان.

وقال نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن المشروع القومي للبتلو، يعمل على توفير لحوم حمراء بالسوق بسعر عادل ومناسب لكل من المنتج والمستهلك، إضافة إلى توازن الأسعار في الأسواق سواء كانت الرؤوس الحية للمواشي أو أسعار اللحوم الحمراء والألبان.