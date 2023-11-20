محافظ الفيوم يوجه بصرف مساعدات عاجلة ومشروعات تنموية للأولى بالرعاية

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بردم البرك والمستنقعات والأماكن التي يشكو الأهالي من وجود تجمعات مياه بها، سواء أمطار أو جوفية، أو صرف زراعي وصحي، فضلًا عن توفير مساعدات عاجلة ومعاشات ومشروعات تنموية للأسر الأولى بالرعاية، وترخيص أكشاك وفرص عمل بالقطاع الخاص للشباب والفتيات خاصة ذوي الهمم، وذلك خلال اللقاء الدوري الذي عقده اليوم الاثنين لسماع شكاوى المواطنين.

واستمع محافظ الفيوم، لشكاوى عدد من المواطنين، بشأن توفير مساعدات مالية وعينية عاجلة، ومعاشات شهرية للأسر الأولى بالرعاية، موجهًا مسئولي التضامن الاجتماعي بدراسة حالاتهم وإنهاء الإجراءات اللازمة لهم، كما وجه مسئولي القوى العاملة بتوفير فرص عمل للشباب والفتيات بالقطاع الخاص خاصة ذوي الهمم، بما يتناسب مع ظروفهم المعيشية والصحية ومؤهلاتهم العلمية، بجانب توجيه مسئولي فرع جهاز تنمية المشروعات، بتوفير الدعم اللازم للأولى بالرعاية لفتح مشروعات تنموية تعينهم على مطالب الحياة.

دراسة مشكلة الصرف الصحي بهوارة

كما استمع المحافظ لشكوى أحد مواطني عزبة جنيدي، التابعة لقرية هوارة المقطع بمركز الفيوم، بسبب تضررهم من عدم وجود لخدمات الصرف الصحي بالعزبة، وضعف التيار الكهربائي.

ووجه محافظ الفيوم بسرعة دراسة مشكلة الصرف الصحي بالعزبة وبحث إمكانية عمل محطة رفع بها، بالتنسيق مع شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، كما وجه بمراجعة محولات الكهرباء، وكذا صيانة أعمدة الإنارة، فضلاً عن مراجعة كافة الخدمات بالعزبة، لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.

ردم المستنقعات وشفط مياه الصرف

وبشأن شكوى أحد المواطنين من وجود مستنقعات وتجمعات للمياه خلف مدرسة الإيمان الخاصة بقرية كفور النيل التابعة لمركز الفيوم، مما يسبب انتشار البعوض والناموس، ويهدد صحة التلاميذ والمواطنين للعدوى بالأمراض، وجه محافظ الفيوم بالتنسيق بين مجلس مدينة الفيوم وجهاز تحسين الأراضي والري بسرعة رفع المياه، وردم المستنقع بشكل عاجل، مع وضع الحلول الجذرية لعدم تكرار المشكلة، كما وجه بشفط المياه وردم جميع البرك والأماكن التي يشكو الأهالي من وجود تجمعات مياه ومستنقعات بها، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

تكثيف أعمال النظافة

وأكد المحافظ على تكثيف أعمال النظافة، ورفع تجمعات القمامة من أماكن تجميعها بشكل دوري خلال النوبتجيات اليومية، ونقلها للمحطات الوسيطة، ومنها للمدافن الصحية، منعاً لانتشار الناموس والذباب، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، كما وجه بتطوير الحدائق العامة بمختلف مدن المحافظة، لتكون متنفساً للمواطنين، مؤكدا أن تلك الحدائق تعتبر من الخدمات العامة، التي يجب العناية بها والمحافظة عليها.

علاج طفل يعاني من ضمور المخ

ووجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة الصحة، بسرعة إنهاء إجراءات الكشف الطبي اللازم لعدد من الحالات المرضية، وتوفير العلاج اللازم لطفل يعاني من ضمور ومياه على المخ من الأسر الأولى بالرعاية، وسرعة إجراء الفحوصات الطبية اللازمة له، مع توفير مولد أكسجين لطفل آخر يعاني من بعض الأمراض الصدرية، إضافة لإنهاء إجراءات العلاج على نفقة الدولة لعدد من الحالات المرضية، مع سرعة توفير المساعدات العاجلة لتلك الحالات من قبل مسئولي التضامن الاجتماعي.

فتح أكشاك على أطراف المدينة

كما وجه المحافظ، رؤساء مجالس المدن، ببحث ودراسة عدد من الحالات الراغبين في فتح أكشاك على أطراف المدن خاصة الأولى بالرعاية وأصحاب الهمم، طبقاً للشروط المنظمة لذلك، كما وجه مسئولي مجالس المراكز والمدن، بسرعة تركيب الإنترلوك بالشوارع الداخلية بمختلف أحياء المدينة، وكذا تركيب الإنترلوك بمدن المحافظة المختلفة.