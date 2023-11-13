محافظ الفيوم: مشروع الملاذ الآمن فرصة حقيقية للتطوير والتنمية

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إنّ مشروع الملاذ الآمن للحياة البرية المزمع تنفيذه على مساحة 2000 فدان بمحمية وادي الريان، يعزز فرص التنمية الاقتصادية والسياحية على أرض المحافظة، والنهوض بالمجتمع المحلي، وتوفير فرص عمل لأبناء الفيوم.

وأضاف الأنصاري، خلال اجتماعه مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لبحث آليات تنفيذ مشروع الملاذ الآمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، أنّه جرى اتخاذ خطوات جادة في هذا الإطار، معربًا عن أهمية تنفيذ المشروع بمصر وكذا تأثيره الاقتصادي التنموي، كما أكد استعداد المحافظة لتوفير الدعم اللازم لضمان نجاح المشروع وتحويله من مجرد فكرة إلى أحد المشروعات البيئية والسياحية الكبيرة على أرض المحافظة.

ولفت محافظ الفيوم، إلى أنّ مشروع الملاذ الآمن أحد أهم المشروعات الاستثمارية المتكاملة، لما يتميز به من موقع تاريخي فضلا عن قربه من العاصمة، ما يعمل على خلق نوع جديد من السياحة بالمحافظة، وإضافة نقطة جذب سياحية لمصر عامة وللفيوم بصفة خاصة، في إطار رؤية الدولة لتحقيق أبعاد التنمية المستدامة.