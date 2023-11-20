الكشف الطبي على 90 مريضا من غير القادرين خلال قافلة مجانية بالفيوم

نظمت جمعية الأورمان بمحافظة الفيوم، قافلة طبية مجانية جديدة، بالتعاون مع المستشفى الجامعي بالفيوم، استهدفت توقيع الكشف الطبي على 90 مريضًا ومريضة، ضمن المرضى غير القادرين في عدة قرى بمركز يوسف الصديق، بالاشتراك مع مديرية التضامن الاجتماعي، ضمن خطة الجمعية لتقديم سبل الدعم كافة للأسر الأولى بالرعاية، خاصة في المجال الطبي.

يأتي ذلك ضمن توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، وحرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على توفير الدعم لجميع أبنائها والعمل على تلبية احتياجاتهم، خاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا، واستمرارًا للدور المهم والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة، للتيسير عن المواطنين، وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

الكشف على 90 مريضا ومريضة

وأوضح جبريل عبدالوهاب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، أنّه جرى توقيع الكشف الطبي على 90 مريضًا ومريضة، من قرى قصر الجبالي، والخواجات، وأبو صايم، والسيد أفندي، بمركز يوسف الصديق.

وأشار إلى أنّ القافلة الطبية شملت مختلف التخصصات الطبية، التي شملت أمراض الصدر، والأعصاب، والعيون، والسمعيات، والعظام، والباطنة، والمخ والأعصاب، والجراحة العامة، والأطفال، والمسالك، فضلا عن صرف الأدوية اللازمة لمن يحتاج.

فحوصات وتحاليل بالمجان

من ناحيته، شدد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إنه جرى إجراء الأشعة والفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة للمرضى بالمجان، فضلًا عن دفع نفقات الانتقال ذهابًا وعودة لهم.

وذكر «شعبان» أنّ الجمعية تجري العمليات الجراحية كافة للمرضى المحتاجين، التي تضم جراحات العيون المختلفة، وعمليات القلب، وتركيب الأجهزة التعويضية، وتقديم الخدمات الطبية للمحتاجين بالمجان.