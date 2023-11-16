محافظ الفيوم يوجه بوضع جدول زمني لتوصيل المرافق لمصنع يازاكي الياباني

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بوضع جداول زمنية محددة للانتهاء من الأعمال النهائية لتوصيل شبكات المرافق لمصنع يازاكي الياباني لإنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات، في أقرب وقت، وذلك أثناء متابعته الأعمال النهائية، لتوصيل شبكات المرافق متضمنة الكهرباء، والصرف الصحي، ومياه الشرب، والغاز، والطرق والاتصالات وغيرها، وذلك للبدء في الأعمال الإنشائية للمصنع.

جاء ذلك خلال الاجتماع، الذي عقده محافظ الفيوم، لمراجعة الموقف النهائي وآخر الإجراءات لتوصيل شبكات المرافق لمنطقة مصنع "يازاكي" بمنطقة منشأة كمال التابعة لمركز الفيوم، مع مسئولي الجهات ذات الصلة، بهدف البدء في أعماله الإنشائية في أقرب وقت، ومتابعة أعمال الكهرباء، ومياه الشرب، والصرف الصحي، والطرق، والغاز، والاتصالات وغيرها، والتأكد من الالتزام بالجدول الزمني المقترح وآليات تنفيذه، للالتزام بتوصيل أعمال المرافق للموقع المزمع إنشاء المصنع عليه.

إعداد جدول زمني متكامل

وشدد محافظ الفيوم، على مسئولي الهيئة العامة للطرق، بسرعة إعداد جدول زمني للانتهاء بشكل كامل من تنفيذ مداخل ومخارج منطقة مصنع يازاكي، والتنسيق بين مسئولي شركة يازاكي، والهيئة العامة للطرق والكباري، بشأن تأمين مداخل ومخارج الطريق بما يحقق الهدف المرجو منه بما لا يسبب في أي معوقات للطرفين، خاصةً بعد تحديث التصميم الخاص بالمصنع ليتناسب مع توصيل خط الطرد.

تنفيذ مختلف شبكات المرافق

ووجه المحافظ، وكيل وزارة الإسكان والمرافق بالفيوم، بمتابعة الأعمال النهائية وآخر الإجراءات بشأن تنفيذ مختلف شبكات المرافق بشكل كامل، والتي تخدم المنطقة المزمع إنشاء مصنع يازاكي لإنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات عليها، ومراجعة كافة الأعمال مع المقاول المسئول عن الموقع لاستمرارية العمل حتى الانتهاء من أعمال الشبكات، تبعًا للجودة والمواصفات المطلوبة.

توفير خط التيار الكهربائي المؤقت

وأكد محافظ الفيوم، توفير خط التيار الكهربي المؤقت، وكذا خطوط شبكات مياه الشرب، لمنطقة مصنع يازاكي، حال الحاجة إليها، مطالبًا مسئولي شركة يازاكي، بموافاتة مدير عام الشئون الاقتصادية والاستثمار بالمحافظة، بالمطالب الضرورية قبل الاحتياج إليها بأسبوع لبدء الأعمال بالمصنع، ليتسنى توفيرها في المواعيد المحددة.

ولفت إلى أنه لا توجد مشكلة في توفير مصادر الكهرباء المؤقتة والنهائية، وكذا مياه الشرب للمصنع، بجانب توفير خدمات المرافق الأخرى، من خلال التنسيق المتبادل بين مختلف الجهات ذات الصلة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس محمد عبد الوهاب وكيل وزارة الإسكان والمرافق بالفيوم، ووفد شركة يازاكي اليابانية.