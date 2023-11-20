جامعة قناة السويس تسعى لتعزيز التعاون الدولي في مجال الدراسات العليا

أعلنت جامعة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، أنها بصدد عقد اتفاقيات تعاون مع بعض الجهات الخارجية، كمؤسسة الدراسات الاستراتيجية والدولية في إسبانيا، وتجديد اتفاقية التعاون بين الجامعة وجامعة الفلبين ديليمان، بهدف تسهيل منح الدراسات العليا.

وأوضح بيان رسمي للجامعة، أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال الدراسات العليا، وتبادل الخبرات بين الجامعة والمؤسسات الخارجية، وتوفير فرص المنح الدراسية للطلاب المصريين والطلاب الدوليين.

وأضاف البيان، أن مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة قناة السويس أوصى في اجتماعه الأخير بضرورة عقد ندوات وورش عمل بجميع كليات الجامعة، تهدف إلى تعريف طلاب الدراسات العليا بمتطلبات التسجيل والمنح، حتى يتسنى لهم استيفاء كل متطلباتهم على أكمل وجه.

وأوصى المجلس أيضًا بضرورة التعاون بين كليات الجامعة ولجنة تسويق برامج الدراسات العليا التي اعتمدت مؤخرا، من أجل تسويق هذه البرامج بشكل أكثر احترافية، مما يتطلب من الكليات تدعيم اللجنة والتنسيق معها.

وقال البيان، إن التنسيق والحصول على المعلومات تساهم في الخروج بأفضل منتج تستطيع اللجنة من خلاله التسويق الجيد لبرامج الدراسات العليا على المستوى العالمي.

وناقش المجلس العديد من الموضوعات التي تهم قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة، منها موضوعات الإدارة العامة للعلاقات العلمية والثقافية، والتي تضمنت موضوعات إدارة البعثات والإجازات الدراسية والمنح.

وأكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، على أهمية التعاون الدولي في مجال الدراسات العليا، وضرورة إتاحة الفرص للطلاب المصريين للدراسة في الخارج، وتبادل الخبرات مع المؤسسات الدولية.