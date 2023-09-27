رئيس اتحاد جامعة قناة السويس يحكي كواليس لقاء الرئيس السيسي: كان حوارا أبويا

شعور بالفرحة والفخر حلّ على الطالب كريم محمد رئيس اتحاد جامعة قناة السويس بعد مشاركته في فعاليات «حكاية وطن» والذي شهد تكريم الأوائل، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد كبير من الوزراء والشخصيات العامة.

وقال رئيس اتحاد جامعة قناة السويس لـ«الوطن»، إنَّ الطلاب بذلوا جهدًا لتنظيم الفعالية والاهتمام بكل تفاصيل الترحيب بالطلاب من مختلف الجامعات، إذ تم الاستعداد منذ فترة كبيرة من قبل نحو 400 طالب متطوع، متابعًا «منذ أكثر من 10 أيام ونحن نستعد لاستقبال الضيوف والطلاب، شعرنا بمسؤولية كبيرة تجاه تجهيز الفعالية».

وعن كواليس يوم تفوق جامعات مصر، قال الطالب كريم محمد: «رأينا ثمار الجهد الذي بذلناه على مدار الأيام الماضية»، وعن لقاءه الرئيس السيسي قال: «سلم علينا، ورحب بنا، كان حوارًا أبويًا، وكأنه يتحدث إلى أحد أبناءه، ويطمئن عليهم ويسمع لهم، الفرحة لم تسعني، وبدوري رحبت به وشكرته على اختيار جامعة قناة السويس كأول مرة».

وأشار إلى أنَّه وجه الشكر للرئيس السيسي، علي اختيار جامعة قناة السويس لإقامة يوم تفوق الجامعات، مشيرًا إلى أنَّه تحدث مع الرئيس السيسي عن دور الشباب المتطوع والمجهود المبذول وحرصهم على ظهور الفعالية بصورة مشرفة للعالم كله.

وعبّر عن فرحته بالحوار مع الرئيس السيسي بقوله: «شعرت وكأنني أتحدث مع والدي، كان بسيطًا في التعامل معنا، وطريقته نجحت في القضاء على أي توتر شعرنا به»، مضيفًا أنَّ الرئيس أكّد أن النماذج الموهوبة تستحق التكريم وتستحق اهتماما كبيرا من الدولة.