أحد خريجي جامعة قناة السويس باحتفالية تفوق الجامعات: «نفسي أبقى صحفي»

أكد عبدالرحمن الحسيني طالب بكلية الآداب جامعة قناة السويس، أن مجال اللغة العربية مجال مفتوح، وأي طالب يتشرف بأنه يدرس اللغة الذي أنزل بها القرآن الكريم، ولها العديد من المجالات في التدريس والتصحيح اللغوي وفي مجال الصحافة والمجالات الأخرى.

«الحسيني»: «نفسي أبقى صحفي وفي اهتمام غير طبيعي بالمسرح»

وأوضح «الحسيني» أثناء لقائه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج «الحياة اليوم»، عبر فضائية الحياة: «بحاول هذه الفترة، أدخل في مجال الميديا لأني نفسي أشتغل صحفي، وفي الفترة الأخيرة اشتغلت في مهرجان المسرح برفقة طلبة كلية صيدلة كنت أدرب الطلبة على اللغة العربية الفُصحى».

«الحسيني»: الطلبة كانوا مهتمين بكل العروض المسرحية

وتابع: «المهرجان الأخيرالذي أقيم على مسرح جامعة قناة السويس، كانت الطلبة مهتمة به للغاية وكل العروض كانت ممتازة ومفيدة، وإدارة الجامعة قدمت الدعم الكامل في هذا المهرجان لخروجه بصورة تليق بجامعة قناة السويس».