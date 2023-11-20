فحص أكثر من 80 ألف شخص ضمن مبادرة «المقبلين على الزواج» في الشرقية

صرح الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عن قيام الفرق الطبية المختصة بالمبادرة الرئاسية لفحص المقبلين علي الزواج بمحافظة الشرقية، تحت شعار 100 مليون صحة، بتقديم الخدمة الطبية وفحص 80123 مواطنا ومواطنة حتي الآن بمحافظة الشرقية، هذا بخلاف استصدار 79588 شهادة صحية وتسليمها لهم، وذلك منذ انطلاق المبادرة الرئاسية في نهاية شهر فبراير الماضي.

تدريب جيد للفرق الطبية على أعمال المبادرة الرئاسية

وأشار وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إلى أنه تم التدريب الجيد للفرق الطبية علي أعمال المبادرة الرئاسية، والتي تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية (السكر، ارتفاع ضغط الدم، السمنة)، وكذلك الكشف عن الأمراض المعدية (فيروس بي، فيروس سي، فيروس نقص المناعة البشري)، بالإضافة إلى إجراء تحاليل (فصيلة الدم، Rh ،هيموجلوبين)، وفحوصات الأمراض الوراثية مثل مرض البحر الأبيض المتوسط "الثلاثيميا"، وفقر الدم المنجلي، للمقبلين على الزواج، أو من يحتاج إلي هذه الخدمات الصحية من المواطنين، مشيراً إلي أن متوسط عدد المترددين علي مبادرة فحص المقبلين علي الزواج يصل إلي 250 مواطن يومياً، بالمراكز الطبية المفعل بها المبادرة الرئاسية والبالغ عددها 21 مركز على مستوى المحافظة.

المشورة والتثقيف الصحي للمقبلين على الزواج

وأوضح الدكتور هشام مسعود، أن المبادرة الرئاسية تشمل تقديم خدمات المشورة والتثقيف الصحي للمقبلين على الزواج، والتي تتسم بالخصوصية والسرية التامة بين مقدم الخدمة وطالب المشورة، بهدف المساعدة في اتخاذ القرارات الخاصة بصحته وصحة عائلته، وتتضمن خدمات التثقيف الصحي أيضًا المشورة الخاصة بالزواج والصحة الإنجابية، ومنها التثقيف فيما يخص العلاقة الزوجية السوية، وتصحيح المفاهيم والمعتقدات الخاطئة، وإمداد الطرفين بمعلومات عن بعض الأمراض المُعدية التي تنتقل جنسيًا في حالة إصابة أحد الطرفين، بالإضافة إلى تعريفهما بمعلومات عن بعض الأمراض المعدية التي يمكن انتقالها إلى الجنين، فضلاً عن تعريفهما بوسائل تنظيم الأسرة، والوسائل المناسبة لتنظيم الحمل الأول.