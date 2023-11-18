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مدير «تعليم دشنا»: خريجو المبادرة الرئاسية «1000 مدير مدرسة» نواة التطوير

كتب:

رجب آدم
12:49 م | السبت 18 نوفمبر 2023
طارق نور الدين مدير تعليم دشنا يستقبل المديرين الجدد

طارق نور الدين مدير تعليم دشنا يستقبل المديرين الجدد

استقبل طارق نور الدين مدير عام إدارة دشنا التعليمية صباح اليوم السبت معلمي خريجي مبادرة الرئيس 1000 مدير مدرسة للتغيير المنشود في الإدارات المدرسية، والارتقاء بها، وتم توزيع الخريجين على المدارس الشاغرة فى الإدارة.

خريجو المبادرة الرئاسية نواة التطوير

وقال «نور الدين»، إن خريجي المبادرة الرئاسية هم نواة إحداث التطوير المنشود في إدارة المدارس، مشيرا إلى أن المسؤولية الملقاة على عاتقهم كبيرة ويجب دعمهم بكافة السبل الممكنة لإنجاح رسالتهم السامية.

ووجه مدير تعليم دشنا بتوفير كافة الإمكانيات وتسخيرها لخريجي المبادرة الرئاسية لنقل خبراتهم لأقرانهم في مدارس المحافظة.

وأكد أن خريجي المبادرة قاموا بتطبيق نظام المعايشة بمدارس الإدارة من مختلف المراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية إلى جانب المدارس الرسمية لغات والانخراط بالمدارس لإحداث نقلة نوعية في مختلف المدارس، مشيرًا إلى أن هؤلاء المديرون باكورة التغيير المنشود في إدارة المدارس والارتقاء بأدائها.

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