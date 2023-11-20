محافظ أسوان يتفقد مشروع خزان المياه الجديد بسعة 7 آلاف متر مكعب

تفقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم الاثنين، أعمال المشروع الجارية في المرحلة الثانية لتركيب شبكات وخطوط الخزان الأرضي الجديد لمياه الشرب بسعة 7 آلاف متر مكعب، والذي يمتد المشروع من أمام ملاهي بكار حتى مدخل جبل تقوق.

تركيب خطوط مياه

وأكدت محافظة أسوان، في بيان، أن الجهات المنفذة انتهت من المرحلة الأولى من المشروع التي تضمنت تركيب خطوط المياه من مدخل جبل تقوق حتى الخزان الأرضي بطريق الفنادق.

ويأتي هذا المشروع في إطار تقليل الشكاوى المتكررة من انقطاع المياه وضعفها في المناطق السكنية على المرتفعات الجبلية في مدينة ناصر ومناطق وسط وغرب المدينة إذ تشمل أطوال الخطوط الجديدة التي يتم تركيبها ما يقرب من 1700 متر.

تحسين جودة مياه الشرب

ويتزامن هذا المشروع مع مشروع آخر يهدف إلى دعم وتحسين مياه الشرب في منطقة الشيخ هارون ومناطق وسط المدينة، حيث يتم حاليًا العمل على تجديد الخطوط بطريق كسر الحجر والسيل، وتشمل الأطوال الإجمالية لهذه الخطوط حوالي 4 كيلومترات، وتتراوح أقطارها بين 500 ملم و800 ملم.

رافق محافظ أسوان خلال الجولة، العميد ياسر عبد الشافي، السكرتير العام المساعد، والمهندس عبد الصبور الراوي، القائم بأعمال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى مدراء ومسؤولي الطرق والمحليات.