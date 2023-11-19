نائب محافظ أسوان تشهد فعاليات المبادرة الوطنية لتعزيز القراءة والتعلم

شهدت الدكتورة غادة أبوزيد، نائبة محافظ أسوان، فعاليات الحوار المجتمعي الأول للمبادرة الوطنية لتعزيز القراءة والتعلم مدى الحياة، وذلك بحضور عدد من الشخصيات البارزة في مجال التعليم بقاعة نفرتاري.

وأثنت الدكتورة غادة أبوزيد على دور الهيئة العامة لتعليم الكبار واهتمامها المستمر بالأسرة المصرية ورعاية أبنائها، مؤكدة أن الهيئة ملتزمة بتحقيق مستقبل أفضل للأطفال من خلال توقيع العديد من اتفاقيات التعاون مع المؤسسات الحكومية والجامعات لمكافحة الأمية في المجتمع الأسواني.

نائب محافظ أسوان تشيد بدور المجتمع المدني في نشر ثقافة التعلم

وأشارت غادة أبوزيد، إلى أن محافظة أسوان تعمل بتعاون مستمر بين القطاع التنفيذي والمجتمع المحلي لتحقيق هدف القضاء على الأمية، من خلال توفير الموارد المتاحة وتوحيد الجهود مشيدة بدور مؤسسة مصريين بلا حدود في نشر ثقافة التعلم المستمر وتطوير المهارات الفنية والإدارية لفريق محو الأمية وخلق فرص العمل.

كما أشارت إلى الريادة التي تتمتع بها محافظة أسوان في مجال التعلم مدى الحياة، وذلك بفضل التعاون والشراكة مع المؤسسات المحلية والدولية، بما في ذلك منظمة اليونسكو، بهدف تعزيز الجودة والتميز في التعليم من خلال المشاركة في شبكة مدن التعلم.