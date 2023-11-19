نائب محافظ أسوان تتابع الموقف التنفيذي لمشروع الإسكان المميز بمنطقة العقاد

تابعت الدكتورة غادة أبو زيد، نائبة المحافظ، من خلال جولة ميدانية في حي اللوتس، عمليات إنجاز عدد من المشروعات الخدمية تضمنت مشروع الإسكان المميز في منطقة العقاد، وذلك بهدف ضمان سير الأعمال بوتيرة سريعة وتجاوز أية عقبات أو مشاكل تواجهها.

وخلال جولتها أكدت الدكتورة غادة أبو زيد على ضرورة تكثيف الجهود لإنجاز أعمال اللاند سكيب والتسوية، وتحسين الحدائق العامة في المشروع، خاصة تلك الموجودة على جانبي المدخل الرئيسي.

نائب محافظ أسوان توجه بزيادة المساحات الخضراء

كما وجهت «أبو زيد» بزيادة المساحات الخضراء وتوفير المقاعد والمظلات الملائمة داخل المشروع، والاهتمام بنباتات الأشجار وتنسيقها على جانبي الطرق الرئيسية والفرعية مشددة على ضرورة التنسيق السريع مع شركة الكهرباء لرفع مستوى بعض أبراج الضغط العالي بالإضافة إلى تكثيف أعمال الكنس ورفع التراكمات من القمامة والأتربة على جانبي الطريق الرئيسي داخل المشروع.

توجيهات بالتخطيط الهندسي الجيد

وأوصت الدكتورة غادة أبو زيد بضرورة إنهاء أعمال التمهيد والتسوية وتوحيد المنسوب في الطرق والممرات بين العمارات السكنية مؤكدة على اهمية التخطيط الهندسي الجيد لأعمال اللاند سكيب في القطاع السكني الذي يتكون من 26 عمارة في التجمع الثاني، بهدف الموافقة عليه والبدء في تنفيذه فورًا.

ووجهت نائب محافظ أسوان بسرعة توصيل الخطوط الرئيسية وكابلات الاتصالات للعمارات السكنية وزراعة أشجار ظل في المنطقة المحيطة بمسجد الرحمة وزيادة عدد مكبرات الصوت والسماعات في المسجد، الذي يسع 600 مصلى للرجال والسيدات، والذي يعد واجهة حضارية للمشروع السكني.