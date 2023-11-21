ماذا تعرف عن مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج؟.. «الهجرة» تجيب

تسعى الدولة ممثلة في وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إلى تعزيز ارتباط المصريين بالخارج بوطنهم والحفاظ على هويتهم، مع تقديم الدعم وحماية مصالحهم وحل مشكلاتهم، وتشجيع استثمارات المصريين المغتربين في الوطن، ومشاركتهم في جهود وقضايا التنمية القومية.

ونشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إنفوجرافيك بتفاصيل مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج.

معلومات عن مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج

- تمكن المبادرة المصريين بالخارج من شراء سيارة شخصية بإعفاء كامل من الضرائب والجمارك مقابل إيداع وديعة بالعملة الصعبة.

- مليار دولار إجمالي حصيلة مبادرة السيارات خلال 6 أشهر.

- 500 مليون دولار تم إيداعها بالفعل مليون دولار في خزانة الدولة.

- 500 مليون دولار جار تحصيلها من خلال أوامر الدفع والطلبات السارية.

- 190 ألف مصري استفاد من مبادرة السيارات حتى الآن.

- 5 ملايين تفاعل حققتها الفيديوهات الخاصة بالحملة الترويجية للمبادرة.