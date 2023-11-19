«شباب المصريين بالخارج»: الاتحاد في حالة انعقاد دائم لحين انتهاء انتخابات الرئاسة

واصل الدكتور محمود حسين، رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، لقاءاته بأعضاء الجاليات المصرية بالخارج، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك لحثهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة والتصويت للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

الانتخابات الرئاسية

وعقد رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، لقاء مع رؤساء الأندية المصرية بالإمارات المختلفة وكذلك مجموعة من قيادات الجالية المصرية بالإمارات وأعضاء الاتحاد بدولة الإمارات الشقيقة؛ للاطلاع على آخر استعداداتهم لحشد المصريين في الانتخابات الرئاسية، المزمع إجراؤها في الخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر.

وشارك في اللقاء كل من أحمد عجيلة رئيس النادي المصري بدبي، والمهندس أحمد جمعة نائب رئيس النادي، والمستشار لطفي حسين رئيس النادي المصري بعجمان وبهاء حسين نائب رئيس النادي وماهر قنديل رئيس النادي المصري بام القوين والمهندس محمد الشافعي رئيس النادي المصري برأس الخيمة وخالد فريد نائب رئيس النادي المصري بالعين ومحمد حافظ رئيس النادي المصري ابوظبي والدكتور صبحي الجزيري صندوق التكافل الي جانب عدد من رجال الأعمال المصريين بالامارات وهم عماد الصرفي وعوض الشريف ويوسف صديق ومحمود شوقي ونرمين عز ودينا حسين.

انعقاد دائم للاتحاد

وأكد أن الاتحاد في حالة انعقاد دائم ومستمر، مع جميع أعضائه في مختلف دول العالم، خاصة أن القيادة السياسية التي قدمت لمصر الكثير وإعادة لها مكانتها دوليا وإقليما تستحق أن يشارك الجميع في الانتخابات ردا للجميل.

ووجه الدكتور محمود حسين، الشكر لكلا لممثلي ورؤساء الأندية المصرية بالإمارات المختلفة وكذلك مجموعة من قيادات الجالية المصرية بالإمارات وأعضاء الاتحاد بدولة الإمارات الشقيقة، وذلك لجهودهم الكبيرة ودورهم الوطني في دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحرصهم على حشد أبناء الجالية المصرية بالإمارات للمشاركة في الانتخابات بكثافة كبيرة.