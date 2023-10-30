مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج.. مستمرة لمدة 3 أشهر مقبلة

وافق مجلس النواب مؤخرا، على مد العمل بمشروع قانون مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج، لمدة 3 أشهر جديدة، وذلك بعد نجاح المرحلة الأولى من المبادرة، والتي نتج عنها إقبال كبير من المصريين بالخارج على الاستفادة منها.

وتهدف المبادرة إلى تسهيل استيراد السيارات للمصريين بالخارج، من خلال إتاحة العديد من التيسيرات لهم، مثل الإعفاء من الضرائب والرسوم المقررة.

شروط مبادرة استيراد سيارات للمصريين بالخارج

تتمثل أهم شروط مبادرة استيراد سيارات للمصريين بالخارج، في سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية للبلد الذي يتم استيراد السيارة منها دون أي عائد لصالح وزارة المالية المصرية.

مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج

أتاحت مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج للمقيمين خارج مصر، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة معفاة من الرسوم والضرائب، وذلك للاستعمال الشخصي.

ووفقا لبنود المبادرة، يتم استرداد مبلغ التأمين، الذي يتم دفعه مقدمًا، في اليوم التالي لانتهاء مدة الخمس سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة التي تم دفعها، ولكن بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسددة بها، وبسعر الصرف المعلن من جانب البنك المركزي وقت الاسترداد.

عمر المركبة في مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج

وحدد القانون رقم 161 لسنة 2022، عمر المركبة المستورة ضمن المبادرة، بحيث لا يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركي عن 3 سنوات من بداية سنة الصنع.

وكانت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أعلنت في وقت سابق تدشين مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج بعد صدور قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رقم 174 لسنة 2023، للتيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، ونشره في الجريدة الرسمية.