«مستقبل وطن» يواصل تقديم التدريبات المجانية لتعليم الإنجليزية لأهالي إمبابة

استكملت أمانة حزب مستقبل وطن في إمبابة، تنفيذ الكورس الثالث المجاني لتعليم اللغة الإنجليزية برعاية سيد درويش أمين الحزب بإمبابة وهشام إمام أمين التنظيم.

وقال سيد درويش، أمين «مستقبل وطن» بإمبابة، إنّه منذ إنطلاق دورات اللغة الإنجليزية المجانية عمل الحزب على توفير بيئة تعليمية مليئة بالتحفيز لتعلم اللغة الإنجليزية بطريقة فعالة وممتعة، ويُمثل هذا الكورس استمرارًا للجهود الرائعة التي ينفذها فريق العمل لتوصيل المحتوى بصورة سلسة وممتازة.

تعليم الإنجليزية لأهالي إمبابة

أشار أمين الحزب، إلى أنّ الكورس يقام تحت إشراف جميلة العشري أمينة المرأة بإمبابة، وشارك في استقبال الطلاب هبة الزهري أمين مساعد أمانة المرأة.

مبادرات حزب مستقبل وطن

ويأتي ذلك في إطار السياسة العامة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم مؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق المبادرات وتنظيم الفعاليات لتلبية احتياجات المواطنين للتخفيف عنهم في مختلف المجالات.

ومن ناحية أخرى، نظمت أمانة الشباب المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة أحمد حسام عوض، مؤتمرا جماهيريا حاشدا مساء أمس، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، في القاعة الكبرى بمركز الأزهر للمؤتمرات.