«التعليم»: توفير 20 ألف عامل للاستعانة بهم كخدمات معاونة بالمدارس

وافق مجلس إدارة صندوق دعم وتمويل وتشييد المشروعات التعليمية برئاسة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، على مساهمة الصندوق في تمويل توفير 20 ألف عامل للاستعانة بهم كخدمات معاونة بالمدارس على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2023-2024 موزعين على المديريات التعليمية، وفقا لاحتياج كل مديرية، للاستعانة بهم في المعاونة والإشراف داخل المباني المدرسية.

تمويل أعمال الصيانة العاجلة لمدرسة المتفوقين

وشهد اجتماع وزير التعليم بأعضاء مجلس الإدارة، الموافقة على تمويل أعمال الصيانة العاجلة لمدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالعبور بمحافظة القليوبية؛ للمحافظة على المبنى كأصل من أصول الوزارة.

وشهد الاجتماع موافقة المجلس على تمويل توصيل الكهرباء لمبنى الإقامة الخاص بطلاب مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بمحافظة الأقصر.