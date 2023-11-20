جامعة أسيوط تنظم ندوة «البحث العلمي ومستقبل الحلم الأخضر» الأحد المقبل

ينظم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بمعهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية في جامعة أسيوط، يوم الأحد، ندوة بيئية بعنوان «البحث العلمي ومستقبل الحلم الاخضر»، تحت إشراف الدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمرو عبدالفتاح عميد معهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية، وذلك فى تمام الساعة العاشرة صباحاً، بقاعة المعهد .

محاور التنمية

وأوضحت جامعة أسيوط في بيان لها علي حرص الجامعة على تنظيم الفعاليات التي تركز على البعد البيئي؛ ترسيخا لدورها في العديد من محاور التنمية، وتكامل خطة الجامعة التعليمية والبحثية مع رؤية مصر الاستراتيجية 2030، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وأن الندوة البيئية تستهدف التوعية بأهمية الأبحاث والدراسات المتعلقة بالقضايا البيئية، والتغيرات الناجمة عنها، والتعريف بالدراسات العليا بالمعهد، ودورها في تنفيذ أبحاث تقدم حلولا لقضايا البيئة، وذلك تزامناً مع فاعليات المنتدى البيئى الثانى COP ASSUIT 28 .

مستقبل الحلم الأخضر

وتتضمن الندوة، محاضرتين، حيث تتناول المحاضرة الأولى «البحث العلمى ومستقبل الحلم الأخضر» للدكتورة هبة عطية وكيل المعهد لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتناقش المحاضرة الثانية «زراعة الأنسجة النباتية، ومستقبل الحلم الأخضر»، للدكتور محمد الخرشى أستاذ الوراثة بكلية الزراعة.