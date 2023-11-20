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حزب الله يقصف مراكز تجمع للاحتلال الإسرائيلي غرب كريات شمونة بـ3 مسيرات

كتب:

منتصر سليمان
03:17 م | الإثنين 20 نوفمبر 2023
حسن نصر الله

حسن نصر الله

أعلن حزب الله اللبناني قصف مراكز تجمع للاحتلال الإسرائيلي غرب كريات شمونة بـ3 مسيّرات، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

وأكد حزب الله اللبناني في وقت سابق، استهداف قوة مشاه إسرائيلية قرب موقع حدب يارون، واستهداف مركز قيادة فرقة إسرائيلية بالصواريخ، واستهداف عدة تجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي قرب موقع المرج، وفي حرش راميم، ومحيط ثكنة هونين بالأسلحة والقذائف الصاروخية، وسط أنباء عن وقوع إصابات مؤكدة في صفوف قوات الاحتلال.

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بقلم منتصر سليمان