صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة كيسوفيم بغلاف غزة

دوت صافرات الإنذار في مستوطنة كيسوفيم بغلاف غزة، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وقصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، مدرسة تأوي نازحين قرب المستشفى الإندونيسي، وارتفعت حصيلة الشهداء في قصف للاحتلال على المستشفى الإندونيسي إلى أكثر من 15 شهيدا.

جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة

وتستمر جرائم الاحتلال الإسرائيلي حتى اللحظة الحالية، حيث استهدفت القوات الإسرائيلية خلال الساعات الأخيرة، المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، وتوقفت مولدات الكهرباء في المستشفى بسبب القصف المستمر، وفقا لقناة «القاهرة الإخبارية».

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ضاحية شويكة شمال طولكرم، وحي أم الشرايط بمدينة البيرة، ومخيم الفارعة قرب طوباس، ومخيم عقبة جبر في أريحا بالضفة الغربية إلى جانب مواصلة القصف العنيف على شمال قطاع غزة.