«التحالف الوطني» يطلق قافلة مساعدات تكفي سكان غزة أكثر من أسبوعين

تواصل مصر دورها في قيادة الجهود الدولية لنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية لسكان قطاع غزة، وكذلك كمعبر لإجلاء مزدوجي الجنسية واستقبال الجرحى والمصابين من سكان غزة، إلى جانب الدور الرئيسي الذي تلعبه في إدخال المساعدات الإغاثية، إلى الأشقاء في قطاع غزة، بشكل يومي.

قوافل التحالف الوطني

وأكد محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أنه سيسهم في أكبر قافلة مساعدات يطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الخميس المقبل، مشيرا إلى أن المجلس يعتزم المشاركة بأكثر من 100 طن من المساعدات والمستلزمات الطبية، والأدوية، ومستلزمات العمليات الجراحية، إضافة إلى المساعدات الغذائية المتنوعة وعدد كبير من عبوات الألبان للأطفال.

وبحسب «ممدوح»، تتضمن القافلة أيضًا مجموعة كبيرة من الأغطية وملابس الشتاء، من أجل مساعدة مئات الآلاف من القطاع على مواجهة برودة الشتاء القارص، إضافة إلى أكثر من 32 ألف زجاجة مياه من أجل دعم سكان القطاع وتوفير مياه شرب نقية لهم، في ظل الحصار المستمر من سلطات الاحتلال لفترة قاربت الـ50 يوماً.

إطلاق أكبر قافلة للتحالف الوطني

وأضاف عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في تصريح لـ«الوطن»، أنه من المتوقع أن تسهم المساعدات الطبية التي سيقدمها مجلس الشباب تحت مظلة التحالف خلال هذه القافلة في مساعدة ما يقرب من 630 ألف جريح، ومصاب ومريض، مشيرا إلى أن العدد يتزايد يوميا حيث من المتوقع أن تكون القافلة من أكبر قوافل الإغاثة الإنسانية على مدار التاريخ، مشيرا إلى أن القافلة التي سيطلقها التحالف الأسبوع الخميس المقبل ستساهم في سد احتياجات سكان القطاع لفترة تتجاوز الأسبوعين.