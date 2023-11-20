«المفتي»: مصر تحمل على أكتافها القضية الفلسطينينة.. ونتحمل مع أشقائنا محنتهم

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن التحديات خلال السنوات الماضية حفزت العقل الفقهي نتيجة للتحاور خاصة وأن الحوار يساعدنا على فهم كافة الأشياء.

فقه المقاصد الوطنية

وأضاف المفتي خلال محاضرة ألقاها في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بإحدى الجامعات الخاصة، أن فقه المقاصد الوطنية يعني فهم الأهداف الوطنية وهو من حب الوطن الذي يعد فكرة إنسانية، موضحًا أنه يمكن تلخيص المقاصد الوطنية من خلال عدة نقاط منها معرفة قدر الوطن الذي نعيش فيه، مشيرًا إلى أنّ النصوص الشرعية التي ذكرت مصر جمعها الإمام السيوطي في مؤلف بعنوان «حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة»، كما أشار إلى أن مصر ذكرت في القرآن 35 مرة، وهو ما يدل على أن مصر لها مكانة خاصة؛ لذا كانت محفوفة بالوعد الإلهي بالحفظ، فمصر كلما مرت بالتحديات تخطتها وكانت صخرة أمام المعتدين على مر التاريخ.

وتابع أن النبي احتفى بمصر وقال: إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا فيها جندًا كثيفًا، فذلك الجند خير أجناد الأرض، فقال له أبو بكر: ولم ذلك يا رسول الله ؟ قال: لأنهم في رباط إلى يوم القيامة. وكان عمرو بن العاص يلقي خطبة كل عام في مصر ويذكر فيها هذا الحديث، مؤكدًا أن هذا الحديث غير مقيد بزمن، ويوضح أن الإنسان حتى وإن تعرض لهزيمة في مرة من المرات فإنه يتعلم منها درسًا وينهض من جديد.

واستكمل حديثه: لما ثارت هذه المحنة في فلسطين فقد تحملها مع الفلسطينيين الشعب المصري دون ضجر ولا ملل، ذلك لأن مصير هذه القضية مربوط بقوة مصر، ولهذا وقفت الدولة المصرية من أول يوم حاملة القضية الفلسطينية على كتفها ولا يمكن أن يوجد حل إلا عن طريق مصر.

موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية

وأشار إلى رسائل الرئيس السيسي بخصوص القضية الفلسطينية، قائلا: «لن ننسى رسالتين مهمتين قالهما الرئيس السيسي وأكدنا عليهما في المؤتمر العالمي الثامن للإفتاء أمام مشهد من علماء ووزراء ومفتين من مائة دولة أجمعوا كلهم أنه لا تهجير للفلسطينيين من أراضيهم، وأننا ضد انتهاكات الكيان الإسرائيلي المحتل تجاه أهالي غزة وخرقه القانون الدولي».