رئيس اتحاد الغرف التجارية: يجب استغلال الفرص الاستثمارية المصرية

قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، إنه جرى الحديث خلال سنوات طويلة عن التكامل العربي، بحسبانها رغبة شعبية قبل أن تكون إرادة سياسية.

جهود الحكومة المصرية واضحة

وأضاف «الوكيل» في تصريحات صحفية، أنه انطلاقا من هذه الغاية، فقد بذلت الحكومات المتعاقبة جهدا واضحا في هذا الإطار، من خلال تهيئة المناخ للقطاع الخاص، ليؤدي دوره في التنمية، بثورة تشريعية وإجرائية ناجزة.

وتابع: «بالرغم من المليارات والاستثمارات من الجانبين، فإن ذلك لا يحقق الطموحات المشروعة لشعب المصري، ولا يرقى إلى درجة تكفل انتهاز الفرص المتاحة للتنمية، بما يحقق الغرض، ويلبي الحاجة الملحة لخلق فرص عمل كريمة للمواطنين».

وأوضح رئيس اتحاد الغرفة التجارية المصرية، أن الإرادة السياسية تساير الإرادة الشعبية في توجهاتها، إدراكا واعيا منها للواقع الإقليمي والعالمي الجديد، لذلك يجب إزالة العوائق كافة، من خلال السماح بانتقال البضائع والخدمات ومجتمع الأعمال بحرية ويسر وتجاوز مرحلة العلاقات الثنائية، والبدء فورا في العمل المشترك لغزو الأسواق الخارجية، لما فيه صالح السوق الأفريقية، بعد إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمنطقة التجارة الحرة القارية، أثناء رئاسته للاتحاد الأفريقي، التي تتكامل مع مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر بالوطن العربي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وتركيا، التي تتجاوز 3 مليارات مستهلك.

يجب استغلال فرص مصر الاستثمارية

وشدد أحمد الوكيل، على أنه يجب استغلال ما تطرحه مصر من فرص استثمارية واعدة في العديد من المشروعات الكبرى، مثل محور قناة السويس، واستصلاح ملايين الأفدنة، ومشاريع الكهرباء والمياه والنقل واللوجستيات، بالإضافة للاستثمار الصناعي والسياحي والعقاري، والفرص المستحدثة في إطار سياسة ملكية الدولة الجديدة.