الغرفة التجارية بالقليوبية تدين مجزرة استهداف مستشفى المعمداني في غزة

قال الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن موقف مصر من القضية الفلسطينية واضح وثابت في دعم الأشقاء الفلسطينيين، لافتا إلى أن رفض مصر التهجير من أجل القضية نفسها، حتى لا يتم تصفية القضية وإخلاء المنطقة للاحتلال الإسرائيلي.

ضرورة تحرك العالم أجمع لوقف المجازر

وأشار رئيس تجارية القليوبية، في بيان صحفي له اليوم، أن الغرفة التجارية وجميع أعضائها والعاملين بها وتجار والمنتسبين للغرفة، يدينون ما حدث من استهداف لمستشفى المعمداني، التي راح ضحيتها أكثر من 500 شهيد، مشددا على ضرورة أن يتحرك العالم أجمع لوقف تلك المجازر، والحصار الذي فرضته قوات الاحتلال ضد الأشقاء في الأراضي الفلسطينية.

مصر كلها خلف الرئيس السيسي

وتابع أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن مصر شعبا وجيشا خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي لحماية الدولة، مثمنا رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي تصفية القضية الفلسطينية وتفريغها من محتواها، مشددا على التمسك بعروبة فلسطين وهويتها الفلسطينية، ودعم نضال الشعب الفلسطيني، لاستعادة أرضهم ومقدساتهم، فالقدس عربية وستظل عربية إلى يوم الدين.

وأشاد «الفيومي» بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في المؤتمر الصحفي مع المستشار الألماني التي أكد فيها رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، مؤكدا أن الشعب المصرى يقف صفا واحدا خلف الرئيس السيسي فيما يتخذه من قرارات، تحافظ على الأمن القومي المصري.