ضبط نصف طن سكر مجهولة المصدر في حملات مكبرة بالأقصر

أعلن الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، شن حملات تموينية مكبرة، للمرور على المخابز البلدية لمتابعة جودة رغيف الخبز البلدي وكذلك تطبيق الأوزان القانونية ومتابعة الأسواق والمحلات التجارية بالمحافظة، للتأكد من توفر السلع الغذائية الأساسية بالمعارض والمبادرات وبيعها بالأسعار المخفضة على مستوى المحافظة، والتأكد من صلاحية السلع الغذائية والفواتير والإعلان عن الأسعار تنفيذا للتوجيهات الوزارية المنظمة لذلك.

30 محضرا تموينيا

وأسفرت عن تحرير 46 محضرا ومخالفة تموينية، شملت 30 محضرا تموينيا في مجال الأسواق والمواد البترولية، وأبرز المخالفات عن عدم اعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادة صحية، وعدم وجود فواتير، والبيع بسعر مرتفع عن السعر المقرر من وزارة التموين.

نصف طن سكر مجهولة المصدر

كما تم ضبط نصف طن سكر، وطن إلا ربع سميد حلويات بدون فواتير، وأقل من نصف طن منظفات بدون فواتير، 12 شكارة دقيق بلدي مدعم للمخابز، وضبط 35 بطاقة تموينية مجمعة فى مخبز بلدى.

كما حرر تموين الأقصر، تحرير 16 مخالفة تموينية للمخابز، شملت محاضر انتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وانتاج خبز ناقص الوزن، وعدم وجود ميزان، وعدم وجود قائمة تشغيل، وتصرف المخابز في الدقيق، وأيضاً تجميع بطاقات تموينية، وعدم نظافة مخبز، وعدم وجود سجلات.