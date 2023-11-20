مديرية أمن الأقصر توزع هدايا وألعاب على الأطفال بمستشفى شفاء الأورمان

احتفل مستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال بالمجان بالأقصر، بيوم الطفل العالمي، بالتعاون مع مديرية أمن الأقصر، وبرعاية وزير الداخلية.

توزيع الهدايا والألعاب

وخلال الاحتفال الذي حضره قيادات المديرية وعدد من الضباط والأفراد، وزعت الهدايا والألعاب على الأطفال المرضى داخل المستشفى وسط أجواء من البهجة والسعادة.

فيلم تسجيلي قصير

كما جرى تصوير فيلم تسجيلي صغير بهذه المناسبة سيعرض من خلال منصات وزارة الداخلية في إطار المشاركة المجتمعية للوزارة مع كافة أطياف المجتمع.

تنظيم الكثير من الفعاليات

وأكد محمود فؤاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن زيارة قيادات وضباط مديرية أمن الأقصر رسمت الابتسامة على وجوه المرضى، مشيراً إلى أن قيادات المديرية تحرص على تنظيم الكثير من الفعاليات كل عام ومشاركة المرضى في كل الأعياد والمناسبات، موجها الشكر لكل من شارك في إنجاح فعاليات اليوم العالمي للطفل.