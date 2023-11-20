تحرير 19 مخالفة في حملة تفتيش بيئية بمدينة الأقصر

شن مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء الدكتور علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، حملة تفتيش بيئية موسعة، بالتنسيق بين إدارة شؤون البيئة بمدينة الأقصر وهيئة سلامة الغذاء ومديرية التموين.

تحرير 8 مخالفات داخل مطعم للأسماك

وأسفرت الحملة عن تحرير 11 مخالفة داخل مطعم للمأكولات بشارع فندق الأمير، المتفرع من شارع المدينة، وتحرير 8 مخالفات داخل مطعم للأسماك بشارع الخليج، متفرع من شارع المدينة.

كما جرى المرور على مصنع للمخللات بمنطقة شرق السكة، خلف سوق الخضار، والتحفظ على عدد علبتين ألوان كامبينا، و7 جرادل مخلل مشكل مجهول المصدر ومتغير الخواص، وبرميلين مخلل ومطحون مخلل متغير الخواص، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال المخالفين.

مظاهر التشوه البصري

يأتي ذلك في إطار تكليفات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بشن حملات بيئية دورية، للحفاظ على البيئة وصحة وسلامة المواطنين، والتصدي بكل حسم لمظاهر التشوه البصري كافة، والتعديات العشوائية بشوارع المحافظة.

شارك في الحملة كل من طارق يوسف سعد الله، مدير إدارة شؤون البيئة، وأسامة محمد أمين، عضو سلامة الغذاء، والدكتور حسام عادل أنور، من سلامة الغذاء، وجبريل فكري محمود، مدير التجارة الداخلية بمديرية التموين، ومحمد عبد المحسن، مسؤول إدارة شؤون البيئة بمجلس مدينة الأقصر.