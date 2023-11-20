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عاهل الأردن يؤكد ضرورة الضغط لإيصال الغذاء والدواء والمياه إلى غزة

كتب:

نرمين عفيفي
03:04 م | الإثنين 20 نوفمبر 2023
العاهل الأردني الملك عبدالله الحسين

العاهل الأردني الملك عبدالله الحسين

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الحسين، خلال لقائه مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، ضرورة وقف الحرب على غزة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

وأضاف العاهل الأردني: «نؤكد ضرورة الضغط لضمان إيصال الغذاء والدواء والمياه والوقود إلى قطاع غزة».

ووصل ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، إلى مطار العريش قبل قليل على متن طائرة عسكرية أردنية، ترافقه الكوادر الطبية التي ستشغل المستشفى الميداني بغزة.

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بقلم نرمين عفيفي