جامعة المنوفية تناقش المستجدات التعليمية وإنشاء مركز للتدريب بكلية التربية

عقد الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، الاجتماع الشهري لمجلس شؤون التعليم والطلاب، بمشاركة وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب وأعضاء اللجنة، وبحضور محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية.

ناقش رئيس الجامعة المستجدات والدور الذي يقوم به مركز القياس والتقويم حول تقييم معايير وأسس ورقة الامتحانات بالكليات النظرية والعملية، وذلك لتحسين وتيسير أعمال الامتحانات والتصحيح الإلكتروني والوصول إلى خريج مؤهل قادر على مواصلة التعليم المستمر.

كما طالب القاصد بإنشاء مركز للتعليم بكلية التربية يتولي إعداد المعلم الجامعي، بهدف إطلاع الأستاذ الجامعي والهيئة المعاونة على المستحدث في خطوات العملية التعليمية وكيفية وضع أسئلة ورقة الامتحانات، مع الحرص على التعاون مع مركز الجودة والاعتماد بالجامعة لتطبيق معايير الجودة المتبعة ومركز القياس والتقويم وتحويلها إلى ممارسات فعلية.

وأكد رئيس الجامعة على أهمية التعاون بين الكليات في استخدام المنشآت الجامعية الصالحة للعملية التعليمية وتنظيم جداول الامتحانات بين كليات الجامعة لمراعاة ظروف الطلاب المغتربين.

وناقش القاصد، المستجد في قطاع الطلاب الوافدين بالكليات ومتابعة تطبيق الكليات لمعايير ولوائح المجلس الأعلى للجامعات لقبول الطلاب الوافدين في البرامج الدراسية والتسجيل وتحديد المصروفات، مطالبا الكليات بإعداد جداول الساعات المعتمدة للأعلان عنها وقبول الطلاب بالكليات.

وأشار الدكتور أحمد القاصد إلى أن الجلسة قامت بالمصادقة على محضر إجتماع الجلسة السابقة والإحاطة بمتابعة ماتم تنفيذه من قرارات، كما ناقشت العديد من الموضوعات التي تم من خلالها التعرف على إحتياجات مختلف الكليات خلال الفترة المقبلة وخاصة الدورات التدريبية التي تسهم في الارتقاء بالعملية التعليمية.