برنامج تدريبي لمديري مدارس مطروح حول آليات تعزيز السلوك الإيجابي للطلاب

تابع عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، يرافقه إسماعيل جاتو وكيل المديرية فعاليات البرنامج التدريبي الوزاري حول، تفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة، لدى الطلاب في ضوء التحول الرقمي، لليوم الثاني بالقاعة الكبري بمكتبة مصر العامة بمرسى مطروح والذي يجري تنفيذه على مستوى الجمهورية علي مدار ثلاثة أيام للمديىين والاخصائيين لتعليم للطلاب، وتركز المحاضرات حول أهمية التربية الإيجابية وانعكاسها علي الشخصية والسلوك والتعليم.

تعديل السلوك غير الإيجابي

واستعرضت لمياء سعيد مدير إدارة التدريب بمديرية التربية والتعليم بمطروح، اليوم، خلال فعاليات التدريب السبل التربوية لتعليم النش أهمية وسبل المحافظة على مقدرات وممتلكات الوطن من خلال تعزيز الجانب الإيجابي لديه مع تعديل السلوك غير الإيجابي لدي بعض الطلاب.

تعميق الانتماء لدى الطلاب

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح للمتدربين علي أهمية الدور الإيجابي والمؤثر لهم فى تحقيق أهداف هذا البرنامج التدريبى، خاصة وأنه يعد أحد الأهداف الاستراتيجية لوازرة التربية والتعليم من خلال تنمية روح الولاء وتعميق الانتماء لدى الطلاب.

بناء الإنسان المصري المتوازن

وأوضح وكيل تعليم مطروح أن تنفيذ هذا البرنامج يأتي بتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم في ضوء حرص الوزارة على بناء الإنسان المصري المتوازن المدعم بالوعي المجتمعي وقيم المواطنة ليسهم في بناء وطنه، وتنمية مجتمعه وتلبية متطلبات التنمية المستدامة، والتي تتطلب مواطنين مدركين لمسئولياتهم تجاه مجتمعهم ووطنهم.