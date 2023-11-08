وكيل «تعليم مطروح» يتفقد مدرسة الضبعة النووية (صور)

واصل عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح جولاته الميدانية المفاجئة لمتابعة سير العمل في المدارس، وتفقد المدرسة الفنية لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة، بأقسامها الثلاث، كهرباء، وإلكترونيات، وميكانيكا.

معالجة السلبيات في مدرسة الضبعة النووية

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم، على هامش زيارته المدرسة النووية تامر لطفي مدير المدرسة بتلافي السلبيات ومعالجتها على وجه السرعة مع التنبيه العاجل على الطلاب والمعلمين بحظر الاستمرار باستخدام الموبايل أثناء اليوم الدراسي مع تطبيق لائحة الانضباط المدرسي فورًا تجاه الطلاب المخالفين.

تفعيل منظومة التدريب العملي

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم ضرورة بذل كافة الجهود وتقدير المسئولية الملقاة عليهم لتطوير منظومة التعليم إداريًا وتربويًا وتفعيل منظومة التدريب العملي بالمعامل والورش داخل المدرسة.

وكيل الوزارة يتفقد ورش التدريب وحجرات المذاكرة

وتابع وكيل تعليم مطروح، فندق الإقامة وحجرات المذاكرة وقاعة الطعام بمدرسة الضبعة النووية متابعا سير العمل في المطبخ أثناء إعداد وجبات الإفطار والتأكد من جودة وسلامة الوجبات الغذائية المقدمة للطلاب ومطابقتها للمواصفات القياسية الفنية الواردة من مكتب سلامة الغذاء.

وأكد وكيل تعليم مطروح أن المدرسة صرح تعليمي شامخ يضم صفوة من الطلاب المتفوقين وتعد أولى المدارس من نوعها فى ذلك المجال في مصر والشرق الأوسط، لتعليم وتدريب الطلاب على أساسيات التعامل مع الطاقة النووية وتخريج دفعات من الفنيين للعمل في المشروع القومي للطاقة النووية بمحطة الضبعة.