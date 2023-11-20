معلومات الوزراء: ارتفاع الطاقة الإنتاجية للبتروكيماويات إلى 4.2 مليون طن سنويا

أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنّ الطاقة الإنتاجية للبتروكيماويات سجلت عالميا نحو 2.3 مليار طن متري في عام 2021، ويتوقع أن تنمو بشكل أكبر بحلول عام 2030، نتيجة الطلب المتزايد على المنتجات البتروكيماوية.

ولفت المركز في تقرير صادر عنه تحت عنوان «صناعة البتروكيماويات في ظل التوجه نحو الطاقة الخضراء» أنّ حجم سوق البتروكيماويات العالمية يقدّر بنحو 584.50 مليار دولار أمريكي في عام 2022، بزيادة قدرها 5% مقارنة بالعام السابق، وتشير التوقعات إلى زيادة في سوق البتروكيماويات في السنوات المقبلة، موضحا ما يلي.

- استحوذت الصين على النصيب الأكبر من مبيعات البتروكيماويات العالمية خلال عام 2021 بنحو 45.6%، تليها الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية بنسبة 8.4%.

- يُتوقع أن تشهد السعة العالمية للإيثيلين نموا كبيرًا على مدى السنوات الخمس المقبلة. ومن المحتمل أن تزيد بنسبة 9% لتصل إلى 310.26 ملايين طن سنويا في عام 2027 مقارنة بـ223.86 مليون طن سنويا في عام 2022.

-14.8% نصيب الصين من صادرات البتروكيماويات العالمية في عام 2021، تليها الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية بنسبة 9.9%.

- شهد عام 2022 زخمًا متزايدًا لإزالة الكربون، حيث أعلنت أكثر من 90% من أكبر 25 شركة كيميائية عن أهداف محايدة للكربون أو أهداف صافية صفرية، مقارنة بـ50% في عام 2021.

- ارتفعت الطاقة الإنتاجية للبتروكيماويات المصرية لتسجل نحو 4.2 ملايين طن سنويا لعام 2022 -2023 مقارنة بـ4.1 ملايين طن سنويا لعام 2019-2018.

- شهدت القيمة الاستثمارية للمشروعات في مجال التكرير والبتروكيماويات في مصر تطورًا ملحوظا، حيث ارتفعت من 2.92 مليار جنيه عام 2019-2018 إلى 5.15 مليارات جنيه عام 2023-2022 بمعدل نمو 76.4%.

- شهدت الصادرات المصرية من المنتجات البتروكيماوية والأسمدة ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الماضية، ففي عام 2022 نمت صادرات مصر من الكيماويات بنسبة 22% مقارنة بعام 2021

- استهدفت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية إنفاق 19 مليار دولار أمريكي بين عامي 2020 و2035 لتنفيذ 11 مشروعًا جديدًا كجزء من استراتيجيتها المحدثة وبرنامجها الوطني لتطوير صناعة البتروكيماويات في مصر.

- يعد قطاع الكهرباء هو أكثر القطاعات استهلاكا للغاز الطبيعي إذ يستحوذ على 56% من إجمالي استهلاك الغاز الطبيعي خلال العام المالي 2022-2023، ويليه قطاع البتروكيماويات والأسمدة بنسبة بلغت 16%.

- 1.2 مليار دولار أمريكي إجمالي التكلفة الاستثمارية لمشروعات البتروكيماويات الخضراء في مصر، والتي تعمل على خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 2.1 مليون طن متري من الكربون سنويا.