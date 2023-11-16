انخفاض أسعار الأسمدة في الأسواق.. وخبير: ينعكس على أسعار الفاكهة والخضروات

كشفت البوابة الرسمية للأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، عن انخفاض أسعار الأسمدة في الأسواق 604 جنيهات للطن، بنسبة انخفاض وصلت إلى 6.78%، حيث أظهرت المؤشرات أنّ سعر نترات النشادر بحدها الأدنى وصل إلى 6235 جنيها، في حين جرى تسجيل سعر طن اليوريا المخصوص في الأسواق بـ10 آلاف و96 جنيها.

يعد انخفاض أسعار الأسمدة بحسب ما نشرته بوابة الأسعار الرسمية التابعة لمجلس الوزراء، مؤشر جيدا للمزارعين بحسب الدكتور عبدالحكيم نور الدين، خبير الاقتصاد الزراعي، والذي أكد أنّ الانخفاض سيلقي بظلاله على المزارعين والمستهلكين على حد السواء.

وأوضح نور الدين لـ«الوطن»، أنّ نسب الانخفاض في أسعار الأسمدة من شأنها أن تؤدي بدورها لانخفاض أسعار الخضروات والفواكه في الأسواق خلال الأيام القليلة المقبلة، ودائما ما يلقي انخفاض أسعار الأسمدة بظلاله على المنتجات في الأسواق المختلفة.

وأشاد خبير الاقتصاد الزراعي، بما تقدمه الدولة والقيادة السياسية من سعي دائم وحثيث من أجل بناء مستقبل جيد، بتخصيص المجهودات والأموال من أجل بناء الصوب الزراعية، وتوفير الأمن الغذائي للمواطنين، لافتا إلى أنّ المجهودات يجب أن يقابلها المزارعون بخفض في سعر المنتج النهائي في السوق، التزاما بما تقدّمه الحكومة لتخفيف الأعباء الملقاة على عاتق المواطنين.