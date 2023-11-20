محافظ الوادي الجديد يتابع الاستعدادات الجارية للانتخابات الرئاسية

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اجتماعًا تنظيميًا مع كافة القطاعات والجهات المعنية، لعرض الإجراءات والاستعدادات الخاصة بالعملية الانتخابية للانتخابات الرئاسية المُقبلة.

حضر الاجتماع حنان مجدي نائب المحافظ، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة، وإبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، ورؤساء المراكز والوحدات القروية عبر الفيديو كونفرانس.

وخلال الاجتماع، أكد الزملوط على جاهزية جميع مقارّ اللجان الانتخابية المقررة لاستقبال الناخبين، وتأمين محيطها، وجاهزية كافة المرافق والقطاعات المعنية لضمان سلامة الناخبين والعملية الانتخابية.

كما شدد على التيسير على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لإتمام عملية الانتخاب دون وجود عوائق، وتوفير حافلات لنقل المواطنين بالقرى والمناطق النائية لمقارّ اللجان الانتخابية.

ووجه الزملوط بصرف حافز لأفضل قرية في نسبة المشاركة عقب انتهاء فترة الانتخابات في شكل خدمات للقرية، وتشكيل غرف عمليات فرعية بكل مركز بالإضافة لغرفة العمليات الرئيسية لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة.

وفي ختام الاجتماع، وجه محافظ الوادي الجديد الشكر للمسئولين على الجهد المبذول، آملًا في بذل المزيد خلال هذه المرحلة، مُهيبًا بالمواطنين التحلي بالمسئولية الوطنية والمُشاركة الإيجابية بالانتخابات الرئاسية.