قطار حملة «أنا مشاركة» يصل البحيرة للتوعية بأهمية الانتخابات الرئاسية

انطلقت اليوم حملة «أنا مشاركة»، لمؤسسة هي تستطيع للتنمية برئاسة الدكتورة «دعاء زهران»، بمحافظة البحيرة، وذلك بحضور الدكتورة داليا هندي عضو مجلس الامناء والمشرف على قطاع غرب الدلتا، الدكتورة هالة سويف، الدكتورة أميرة الدسوقي، الدكتورة مروة مسعد، ثناء القطيفي، أعضاء مكتب هى تستطيع للتنمية بالبحيرة.

وتستمر الحملة بمحافظات الجمهورية، إذ تستهدف الحملة فتيات ونساء مصر من لهم حق التصويت بكافة محافظات الجمهورية من أجل التوعية بأهمية مشاركة النساء في الانتخابات الرئاسية، كما أن قامت الحملة بزيارة عدد من مراكز البحيرة المختلفة والاستماع للآراء السيدات بها.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة داليا هندى عضو مجلس الامناء، علي أن تنظيم المشاركة السياسية للمرأة والكشف عن فجوات ونواقص التشريعات والقوانين العربية فيما يخص تعزيز المشاركة السياسية للمرأة العربية؛ وتسليط الضوء على الممارسات الفضلى و التجارب الناجحة للمشاركة السياسية للمرأة بالعلاقة مع منظومة التشريعات الوطنية، أو الإجراءات الخاصة بتنظيم وعقد الانتخابات.

وأضافت أن تهدف الحملة للتوعية والتأكيد على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، والتي تعد ممارسة مسؤولة، وواعية تعكس جوهر الديمقراطية الذي يرتكز على تمكين المواطنين من المشاركة في صنع القرارات ورسم السياسات العامة المتعلقة بحاضر ومستقبل الوطن.