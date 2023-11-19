«تعليم الوادي الجديد» تعقد اجتماعا عاجلا لمتابعة جاهزية مقار الانتخابات الرئاسية

عقدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، اجتماع عاجل لبحث مدى جاهزية مقار اللجان الانتخابية، المقررة داخل عدد من مدارس الإدارات التعليمية الخمسة.

وترأس وكيل وزاراة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، المهندس سيد عبد العزيز، لجنة دعم اللامركزية بديوان عام المديرية، في حضور المهندسة إيمان صبر مفتاح مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، وأسامة عز الدين مدير عام الشئون المالية والإدارية، وأعضاء اللجنة المعنيين.

جاهزية المقار الإنتخابية

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحالظة، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الاجتماع جاء للوقوف على ما جرى الانتهاء منه من أعمال، بشأن عدة محاور منها: «استعداد جميع المدارس المستهدفة كمقار لجان انتخابية، بجميع الادارات التعليمية، وتسوية مخصصات الصيانة بالإدارات ومخصصات التعليم الفني، والخامات، ومخصصات الفصل الواحد، وخلال اللقاء جرى عرض مجموعة المعوقات والمشكلات ومناقشة الحلول المناسبة لها».

الارتقاء بمنظومة العمل في الوادي الجديد

وفي ختام اللقاء، وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، جميع الحضور، ببذل المزيد من الجهد من أجل تحقيق الأهداف المنشودة، للارتقاء بالعمل والنهوض به.