الإسكندرية توقع بروتوكول مع هيئة المساحة لإنشاء خرائط طبوغرافية رقمية

وقع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، بروتوكول تعاون، مع الهيئة المصرية العامة للمساحة بشأن إنشاء خرائط طبوغرافية رقمية، وذلك في إطار المخطط الاستراتيجي لمحافظة الإسكندرية.

ووقع بروتوكول التعاون من جانب الهيئة المهندس خالد أمين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة، وبحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة نهى عبد اللطيف مديرعام الادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية.

إعداد المخططات التفصيلية للمدينة

وأوضح اللواء محمد الشريف أن البروتوكول يأتي في إطار المخطط الاستراتيجي لمدينة الإسكندرية والحيز العمراني المعتمد وما يتطلبه من إعداد المخططات التفصيلية للمدينة، وإعداد الخرائط الرقمية المدعمة بنظم المعلومات الجغرافية، تنفيذًا لخطة المحافظة نحو التنمية العمرانية.

الرفع المساحي للمشروعات القومية الكبري

وثمن محافظ الإسكندرية التعاون المثمر والدائم ما بين محافظة الإسكندرية والهيئة المصرية العامة للمساحة والذي يقرب من 18 عاما منذ عام 2005، لافتا أنه سبق وتم اعتماد بروتوكولات تعاون مع هيئة المساحة عام 2005 وعام 2018.

كما أشاد المحافظ بدور الهيئة في مجال الرفع المساحي للمشروعات القومية الكبري التي تنفذها الدولة لخدمة المواطنين.