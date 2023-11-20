«الإدارية العليا» تعيد محاكمة موظف بالدقهلية سكت عن مخالفات بناء

قضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الرابعة موضوع، بمجلس الدولة، بقبول الطعن المقام من هيئة النيابة الإدارية، والذي أقامته على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالدقهلية فيما تضمنه من براءة فني برئاسة مركز ومدينة السنبلاوين بالدرجة الأولى من مخالفات منسوبة له، كما قضت المحكمة بإلغاء حكم أول درجة المتضمن براءته وأمرت بإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية لمحافظة الدقهلية للفصل فيها بهيئة مغايرة.

مخالفة القواعد المعمول بها

وقالت المحكمة، إن النيابة الإدارية سبق وأقامَت الدعوى التأديبية رقم 1183 لسنة 47 ق أمام المحكمة التأديبية لمحافظة الدقهلية نيابة السنبلاوين، وتقرير اتهام ضد فني برئاسة مركز ومدينة السنبلاوين بالدرجة الأولى لأنه بوصفه سالف الذكر وبمقر عمله سالف البيان بدائرة محافظة الدقهلية لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والتعليمات العمول بها، وذلك بأن قعد عن اتخاذ الإجراءات القانونية لمجابهة الأعمال المخالفة في المهد حيال قيام أحد المواطنين بصب سقف الدور الثاني علوي بعقاره الكائن بشارع المقص بحي الطيارة بمدينة السنبلاوين دون ترخيص من الجهات المختصة وبالمخالفة للمادة 59 من قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.

بداية القصة

وتداولت القضية أمام محكمة أول درجة بالدقهلية وانتهت المحكمة إلى تبرئة المتهم من التهمة المنسوبة له مما حدا بالنيابة الإدارية بإقامة طعنها الماثل أمام المحكمة الإدراية العليا التي قضت بإلغاء حكم البراءة وإحالة الدعوى إلى المحكمة التأديبية لمحافظة الدقهلية للفصل فيها بهيئة مغايرة.