مجلس الدولة يستقبل خريجي دفعة 2023 من مختلف الكليات بعد قليل

يستقبل بعد قليل مجلس الدولة خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون من دفعة 2023 بمختلف الكليات، والذين لم يستطيعوا التقدم لسحب ملف الوظيفة في اليوم المخصص لجامعتهم، علما بأن اليوم هو الأخير للتقدم للوظيفة.

ونوه مجلس الدولة في وقت سابق عبر صفحتة الرسمية على «فيس بوك» بأن التقديم قاصر فقط على خريجي دفعة 2023 من كليات الحقوق والشريعة والقانون الشرطة.

المستندات المطلوبة لسحب الملف

وتتضمن المستندات المطلوبة للتقديم على الوظيفة الآتي:

1- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي مع الاطلاع على الأصل.

2 - صورة ضوئية من المؤهل الدراسي.

3 - ما يفيد سداد مبلغ 1500 جنيه على الكود المؤسسي رقم 10100801 باسم مجلس الدولة في بنوك الأهلي المصري - مصر - القاهرة ومكاتب البريد، وفروع مجلس الدولة بالمحافظات.