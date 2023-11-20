قافلة طبية للتوعية بمرض السكر بقرية علوان في أسيوط

نظمت إدارة العلاج الطبيعي بمديرية الصحة بأسيوط، بقيادة الدكتورة دعاء عماد الدين، مدير إدارة العلاج الطبيعي، وبإشراف الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، بالتنسيق مع كلية العلاج الطبيعي بجامعة سفنكس، قافلة طبية توعوية في مركز طب الأسرة بقرية علوان بمحافظة أسيوط، وذلك ضمن فعاليات اليوم العالمي لمرضي السكري.

حضر مراسم افتتاح القافلة الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، والدكتورة مرفت عبد الرحمن، وكيل كلية العلاج الطبيعي لشؤون البيئة وخدمة المجتمع بجامعة سفنكس، والدكتورة دعاء عماد الدين، مدير إدارة العلاج الطبيعي بمديرية الصحة، والدكتورة مريم سعد، مدير الإدارة الصحية بمركز أسيوط، والمعتصم بالله السيوطي، نائب مدير إدارة المتابعة مساعد مدير الرقابة الداخلية للقطاع الصحي بالمحافظة.

اليوم العالمي لمرضى السكري

أكّد الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أنّ هذه الفعالية تأتي ضمن فعاليات اليوم العالمي لمرضى السكري، بالتعاون بين مديرية الشؤون الصحية إدارة العلاج الطبيعي بأسيوط وجامعة سفنكس كلية العلاج الطبيعي، وأن القافلة تهدف إلى:

تعزيز دور الأسرة في توجيه التثقيف الصحي حول مرض السكري.

رفع الوعي بالتدابير الوقائية لتأخير ظهور المرض.

تشجيع التشخيص المبكر والتعرف على الأعراض الأولية وتجنب المضاعفات.

قافلة طبية بمركز طب الأسرة بأسيوط

أوضحت الدكتورة دعاء عماد الدين، مدير إدارة العلاج الطبيعي بمديرية الصحة، أن برنامج القافلة الإرشادي والتوعوي اشتمل على شرحًا مفصلاً حول مرض السكر ودرجاته وأعراضه، وكيفية التعامل السليم معه، بالإضافة إلى تقديم إرشادات ونماذج توضيحية مبسطة شملت المعلومات العلمية حول المرض وأسماء الأعراض.

استفاد من القافلة أكثر من 100 من أهالي قرية علوان، وقد أبدوا سعادتهم بإقامة هذه القافلة التي ساهمت في زيادة معرفتهم حول مرض السكري وكيفية الوقاية منه والتعامل معه.