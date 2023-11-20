محافظ القليوبية يشدد على الالتزام بمبادرة خفض أسعار السلع الأساسية

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الإثنين، جولة ميدانية مفاجئة على عددٍ من المعارض والهايبر ماركت بمدينة بنها، للتأكد من الالتزام بتطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، ومُتابعة وفرة السلع الإستراتيجية وتلبية إحتياجات المواطنين.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ المعرض الدائم للسلع الغذائية بقرية ميت عاصم على الطريق الزراعي، وعدد من الهايبرات بمنطقة كفر الجزار، للتأكد من تواجد ووفرة أسعار 7 سلع أساسية ضمن المبادرة بنسب تخفيض تتراوح من 15 إلى 25%، وهي: السكر، الزيت، العدس، الفول، الألبان، الجبن، المكرونة، والأرز، بالإضافة إلى خفض 15% على الدواجن الحية، والمجمدة والبيض.

وأكد المحافظ على ضرورة التزام أصحاب المحال والهايبرات بأسعار المبادرة، مع زيادة الكميات المعروضة وتخزين جميع السلع بكميات تستوعب إقبال المواطنين، مع التعامل بحزم مع المخالفين وغير الملتزمين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضدهم.

كما شدد على ضرورة الالتزام بالإعلان عن أسعار المبادرة وجميع المنتجات في أماكن ظاهرة وواضحة للمواطنين.

وفي ذات السياق، أشار المحافظ إلى أهمية وضرورة إحكام الرقابة والسيطرة على عملية تداول السلع الغذائية بالأسواق، ومكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها وأشكالها، وتكثيف الرقابة وضبط الأسعار، ومتابعة السلع والمُنتجات الغذائية والتأكُد من صلاحيتها حرصاً على سلامة المواطنين.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية، بتكثيف الجهود المبذولة ومواصلة المرور الميداني بالتنسيق مع الجهات المختصة لتفقد الأسواق وسلاسل الهايبر ماركت والشوادر والمحلات التجارية ومتابعة تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية.