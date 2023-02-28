محافظ القليوبية: طرح منتجات مشروع «30 مليون بيضة» في معارض السلع

أجرى عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية في مشروع الـ30 مليون بيضة، وحديقة نسمه بمدينة الخانكة، والتي تم تطويرها لتكون متنفسًا لمواطني المدينة ضمن خطة المحافظة للتوسع في المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار .

دعم القطاع الداجني

وتفقد المحافظ في بداية الجولة مشروع الـ30 مليون بيضة وذلك لمتابعة المشروع والاطمئنان على سير العمل به، وذلك في إطار حرص المحافظة على دعم القطاع الداجني وتوفير بيض المائدة للمواطنين بأسعار مخفضة.

ووجه المحافظ بضرورة بيع البيض بأسعار مناسبة إسهامًا من المشروع في رفع العبء عن كاهل مواطني المحافظة، مشيرا أن المحافظة تهتم اهتماما بالغا بهذا المشروع الحيوي ومتابعته من خلال اعضاء مجلس الادارة في هذا المجال سواء من الزراعة أو الطب البيطري، وانعكس ذلك على جودة الإنتاج الذي ينتجه المشروع وتربية السلالات الجيدة.

دعم المواطن وتوفير المنتج

كما وجه محافظ القليوبية رئيس مجلس إدارة المشروع بالتنسيق مع الغرفة التجارية لتوزيع البيض في المعارض التي تقيمها المحافظة للمواطنين لبيع البيض بأسعار مخفضة أقل من مثيلها في الأسواق والماركت مشيرا أن المشروع هدفه الأول هو دعم المواطن وتوفير المنتج له بأسعار مخفضة وبجودة عالية.

المحافظ يتفقد حديقة «نسمة»

كما تفقد المحافظ أعمال تطوير وتأهيل حديقة نسمة بمدينة الخانكة، والتي يبلغ مساحتها حوالي 4 أفدنة، حيث تم الانتهاء من أعمال شبكة الري، بالإضافة إلى دهان البلدورات بداخل الحديقة مع عمل صيانة لأعمدة الكهرباء لإنارة الحديقة من الداخل.

ووجه «الهجان»، خلال الجولة، باستغلال مساحات من الحديقة لإقامة مشروعات استثمارية «تجارية وخدمية وترفيهية»، لخدمة رواد الحديقة، بالإضافة إلى استغلال الأراضي الفضاء أملاك الدولة لإنشاء مشروعات خدمية واستثمارية، كما طلب المحافظ إعداد الدراسات اللازمة لاختيار أنسب المشروعات التي يحتاج إليها المواطنون من خلال الدراسات الميدانية واستطلاع آرائهم والتأكيد على المشروعات ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي، التي توفر فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى إنشاء مشروعات استثمارية تساهم في التطوير الحضري والاقتصادي لتلك المناطق.