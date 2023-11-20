حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تبرز كلمته حول مواصلة التقدم والنجاح

أبرزت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أكد خلالها «إننا معاً قادرون - بإذن الله تعالى - على مواصلة العمل والتقدم بإصرار على النجاح.. وثقة في توفيق الله لنا لتحيا مصر دائماً وأبداً.. وطناً عزيزاً غالياً، يستحق منا كل الإخلاص والتضحية».

واستمرارا لفترة الدعاية الانتخابية، تواصل الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي عقد عدد من اللقاءات والمؤتمرات مع الأحزاب والنقابات والكيانات السياسية المؤيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي لمناقشة الرؤى والأطروحات المشتركة.