ندوة بمصنع «سكر قوص» للتوعية بأهمية التصويت في انتخابات الرئاسة

نظم مركز إعلام قنا ندوة في مصنع السكر بمدينة قوص، بعنوان «المشاركة السياسية للأيدي العاملة»، ضمن حملة قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العاملة للاستعلامات التي أطلقها تحت عنوان «صوتك مستقبلك.. انزل وشارك»، لحث المواطنين بمختلف فئاتهم على المشاركة الايجابية فى الانتخابات القادمة.

ندوة مصنع سكر قوص

حاضر فى الندوة الدكتور عباس منصور، الرئيس الأسبق لجامعة جنوب الوادى، بحضور المهندس حسن جابر، رئيس قطاعات مصنع سكر قوص، ويوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا، و أبوالحسن الجزايرى، نائب رئيس اتحاد عمال محافظتى قنا والأقصر، وبحضور لفيف من قيادات وعمال مصنع السكر بقوص.

أهمية المشاركة السياسية

قال الدكتور عباس منصور، الرئيس الأسبق لجامعة جنوب الوادى، إن المشاركة الايجابية جزء أصيل من واجب المواطن تجاه وطنه الذى أعطاه هذا الحق الدستورى، لكى يختار من يراه مناسباً لقيادة الوطن، دون توجيه أو إجبار على مرشح بعينه، فالمشاركة والاختيار أمانة لابد أن يراعيها الناخب، لأنه يساهم فى صنع مستقبل وطن بهذا الاختيار.

وأضاف الرئيس الأسبق لجامعة جنوب الوادى، لابد أن نكون قدوة لأبنائنا فى المشاركة والتفاعل مع القضايا الوطنية، حتى نغرس فيهم حب الوطن والمشاركة بفعالية فى المستقبل، لأن اختياراتنا ومشاركتنا الفعالة تساهم فى الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، وتعطى صورة ايجابية للشعب المصرى أمام العالم الذى ينظر إلى مصر بكل اهتمام وتقدير،